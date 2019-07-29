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РИА Новости

Представитель Зеленского прокомментировал планы о приватизации на Украине

Вчера, 14:48
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Инвесторы оптимистично настроены в отношении Украины после парламентских выборов, "на позитивных ожиданиях" можно провести несколько успешных приватизационных сделок, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Властям страны необходимо добиваться увеличения доходов населения, а для этого нужны рост экономики и наполнение бюджета, что возможно благодаря "новым масштабным инвестициям", отметил Герус в интервью "РБК-Украина".
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Зеленский поддержал проведение масштабной приватизации
Он не согласился с возражением, что инвестиции произойдут минимум через полгода, если инвесторы увидят в стране "благоприятный климат".
"Очень часто это происходит на позитивных ожиданиях. После парламентских выборов, когда стало понятно, что есть большинство у "Слуги народа", украинские ценные бумаги стали стремительно расти в цене. По отношению к Украине наблюдается большой оптимизм. Если сейчас сделать несколько успешных кейсов по приватизации, то будет и хорошая цена, и хорошие зарубежные инвесторы, и положительный сигнал для всего мира", - сказал Герус.
Партия Зеленского "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную раду набрала 43,16% голосов избирателей. Вместе с ее представителями, избранными по мажоритарными округам, политическая сила получит 254 из 424 мест в новом составе парламента.
По мнению Геруса, приватизационные сделки возможно оперативно организовать и провести уже через несколько месяцев. Среди возможных активов для продажи государством он назвал Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), завод "Электротяжмаш", угольную шахту "Краснолиманская" и производителя электроэнергии "Центрэнерго".
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