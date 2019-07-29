В ЛНР суд приговорил жителя Луганска к 12 годам тюрьмы за шпионаж

ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил жителя Луганска к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб, сообщили РИА Новости в Министерстве госбезопасности ЛНР.

"Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 12 годам заключения агента СБУ (Службы безопасности Украины - ред.) под псевдонимом "Швед", - заявили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что в ходе следствия установлено, что житель Луганска Секацкий Д.В. дал добровольное согласие на сотрудничество со Службой безопасности Украины и за денежное вознаграждение предоставлял сведения, составляющие государственную тайну.

"Действуя в ущерб обороноспособности Луганской народной республики, Секацкий Д.В осуществлял сбор и передачу данных о военных частях и военнослужащих Народной милиции ЛНР", - добавили в ведомстве.