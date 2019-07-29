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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Фонд Андрея Первозванного установит поклонный крест в селе адмирала Ушакова

Вчера, 14:32
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) 4 августа установит поклонный крест на острове Богоявленском в память о располагавшемся там древнем Богоявленском монастыре, сообщила пресс-служба ФАП.
"Поклонный крест будет выполнен в традициях северных Соловецких мастеров из сибирского кедра, основание будет выполнено из камней. Освящение поклонного креста станет главным событием VI Всероссийского фестиваля культуры и искусства имени святого праведного воина Федора Ушакова", - говорится в сообщении.
Перьевая ручка. Архивное фото
14 апреля 2018, 00:42Культура
Фонд Андрея Первозванного запускает проект о философах Гражданской войны
Торжественное освящение поклонного креста совершит после Божественной литургии 4 августа епископ Рыбинский Вениамин.
Всероссийский фестиваль культуры и искусства имени святого праведного воина Феодора Ушакова проводится ежегодно на историческом месте, в селе Хопылево Ярославской области, где был крещен будущий адмирал российского флота.
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Религия и мировоззрениерелигия
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