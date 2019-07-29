Фонд Андрея Первозванного установит поклонный крест в селе адмирала Ушакова

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) 4 августа установит поклонный крест на острове Богоявленском в память о располагавшемся там древнем Богоявленском монастыре, сообщила пресс-служба ФАП.

"Поклонный крест будет выполнен в традициях северных Соловецких мастеров из сибирского кедра, основание будет выполнено из камней. Освящение поклонного креста станет главным событием VI Всероссийского фестиваля культуры и искусства имени святого праведного воина Федора Ушакова", - говорится в сообщении.

Торжественное освящение поклонного креста совершит после Божественной литургии 4 августа епископ Рыбинский Вениамин.