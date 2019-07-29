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РИА Новости

В Судане сообщили о пяти погибших в столкновениях с силовиками

Вчера, 14:31
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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КАИР, 29 июл - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли в результате столкновений с силами безопасности страны в городе эль-Абьяд на западе Судана, говорится в заявлении оппозиционного Комитета суданских врачей в Twitter.
Сообщается, что столкновения с силовиками произошли во время мирной акции протеста с требованием улучшения жизни.
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"Пять человек погибли от огнестрельных ранений в городе эль-Абьяд в ходе мирной акции. Имеются также раненые", - говорится в заявлении Комитета.
Информация из официальных суданских источников пока не поступала.
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