В Судане сообщили о пяти погибших в столкновениях с силовиками

Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума

КАИР, 29 июл - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли в результате столкновений с силами безопасности страны в городе эль-Абьяд на западе Судана, говорится в заявлении оппозиционного Комитета суданских врачей в По меньшей мере пять человек погибли в результате столкновений с силами безопасности страны в городе эль-Абьяд на западе Судана, говорится в заявлении оппозиционного Комитета суданских врачей в Twitter

Сообщается, что столкновения с силовиками произошли во время мирной акции протеста с требованием улучшения жизни.

"Пять человек погибли от огнестрельных ранений в городе эль-Абьяд в ходе мирной акции. Имеются также раненые", - говорится в заявлении Комитета.