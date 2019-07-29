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РИА Новости

Российские дипломаты осудили "сходку почитателей эсэсовцев" в Эстонии

Вчера, 14:29
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© Sputnik / Елена ВальмеЦеремония в Синимяэ в память 20-й дивизии Ваффен-СС
Церемония в Синимяэ в память 20-й дивизии Ваффен-СС
© Sputnik / Елена Вальме
ТАЛЛИН, 29 июл — РИА Новости. Посольство России осудило проведение ежегодного сбора ветеранов эстонской 20-й дивизии СС, который прошел в местечке Синимяэ на северо-востоке страны.
"С возмущением восприняли ставшую мрачной традицией на эстонской земле сходку почитателей эсэсовцев 27 июля <2019 года. — Прим. ред.> на высотах Синимяэ, где вновь прозвучали кощунственные здравицы в честь соучастников гитлеровских преступлений и открыто демонстрировалась нацистская символика", — сообщается на странице дипмиссии в фейсбуке.
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"Окна Овертона" по-эстонски: ветераны СС как "борцы за свободу"Сопротивление вооруженное и невооруженное советской власти – чем не повод для награды. Среди претендентов – бывшие "лесные братья" и бойцы 20-й эстонской дивизии СС. Эстония готовится отметить очередную годовщину вывода российских войск.
Посольство выразило особую тревогу из-за присутствия на этом сборе молодых людей, "которым пытаются преподать уроки почитания тех, кто служил в рядах бесчеловечной преступной организации, уничтожившей миллионы невинных людей, в том числе и в концлагерях на территории Эстонии".
"К сожалению, официальные власти в очередной раз не удосужились осудить данный шабаш, на котором продолжалась позорная практика открытого переписывания истории и обеления нацистских преступников на фоне заметного роста радикальных настроений в стране", — добавляется в сообщении.
© Sputnik / Елена ВальмеЦеремония в Синимяэ в память 20-й дивизии Ваффен-СС
Церемония в Синимяэ в память 20-й дивизии Ваффен-СС
© Sputnik / Елена Вальме
Церемония в Синимяэ в память 20-й дивизии Ваффен-СС
В посольстве отметили, что эта акция прошла в год 75-летия освобождения Эстонии от немецко-фашистских захватчиков, и предложили вспомнить об "истинных героях, героически сражавшихся за избавление человечества от коричневой чумы".
"Вновь призываем эстонскую сторону уважать решения Нюрнбергского трибунала и закрепляющие их положения международные документы, чтить память жертв нацизма и пресекать попытки героизации эсэсовцев", — говорится в сообщении.
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"Пусть Россия нам платит!". Секрет успеха эстонских националистовБез России эстонские националисты не могут никак. Плохо живут эстонцы – Россия виновата. А что сделать, чтобы хорошо жили? Так пусть Россия денег даст. За что? Да за все плохое, на все хорошее.
Под Синимяэ в 1944 году несколько месяцев шли ожесточенные бои. Здесь гитлеровские войска, в составе которых была 20-я эстонская дивизия СС, сдерживали наступление советских войск. В боях под Синимяэ потери обеих сторон убитыми и ранеными составили около 200 тысяч человек. На кладбище в Синимяэ также захоронены более 17 тысяч советских воинов, погибших в годы Второй мировой войны.
Во время войны в рядах гитлеровской армии воевали около 80 тысяч эстонцев, еще три тысячи добровольцев участвовали в боях против советских войск в рядах финской армии. Более 30 тысяч эстонцев сражались с фашистами в составе Эстонского стрелкового корпуса Красной армии.
Российский МИД неоднократно выступал с осуждением слетов в Синимяэ, называя их продолжением попыток прославления нацистов и их пособников, в том числе под видом реализации права на свободу мнений, и выражал сожаление по поводу того, что подобные мероприятия проходят в государстве, являющемся членом ЕС.
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Таллинские ветераны возмутились установкой бюста нацисту в эстонской школеБюст бывшего эсэсовца Харальда Нугисекса был установлен в Лаупаской основной школе. Ветераны назвали установку бюста офицеру СС глумлением над памятью миллионов людей разных национальностей.
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