Российские дипломаты осудили "сходку почитателей эсэсовцев" в Эстонии

ТАЛЛИН, 29 июл — РИА Новости. Посольство России осудило проведение ежегодного сбора ветеранов эстонской 20-й дивизии СС, который прошел в местечке Синимяэ на северо-востоке страны.

"С возмущением восприняли ставшую мрачной традицией на эстонской земле сходку почитателей эсэсовцев 27 июля <2019 года. — Прим. ред.> на высотах Синимяэ, где вновь прозвучали кощунственные здравицы в честь соучастников гитлеровских преступлений и открыто демонстрировалась нацистская символика", — сообщается на странице дипмиссии в фейсбуке

Посольство выразило особую тревогу из-за присутствия на этом сборе молодых людей, "которым пытаются преподать уроки почитания тех, кто служил в рядах бесчеловечной преступной организации, уничтожившей миллионы невинных людей, в том числе и в концлагерях на территории Эстонии".

"К сожалению, официальные власти в очередной раз не удосужились осудить данный шабаш, на котором продолжалась позорная практика открытого переписывания истории и обеления нацистских преступников на фоне заметного роста радикальных настроений в стране", — добавляется в сообщении.

© Sputnik / Елена Вальме Церемония в Синимяэ в память 20-й дивизии Ваффен-СС © Sputnik / Елена Вальме Церемония в Синимяэ в память 20-й дивизии Ваффен-СС

В посольстве отметили, что эта акция прошла в год 75-летия освобождения Эстонии от немецко-фашистских захватчиков, и предложили вспомнить об "истинных героях, героически сражавшихся за избавление человечества от коричневой чумы".

"Вновь призываем эстонскую сторону уважать решения Нюрнбергского трибунала и закрепляющие их положения международные документы, чтить память жертв нацизма и пресекать попытки героизации эсэсовцев", — говорится в сообщении.

Под Синимяэ в 1944 году несколько месяцев шли ожесточенные бои. Здесь гитлеровские войска, в составе которых была 20-я эстонская дивизия СС, сдерживали наступление советских войск. В боях под Синимяэ потери обеих сторон убитыми и ранеными составили около 200 тысяч человек. На кладбище в Синимяэ также захоронены более 17 тысяч советских воинов, погибших в годы Второй мировой войны.

Во время войны в рядах гитлеровской армии воевали около 80 тысяч эстонцев, еще три тысячи добровольцев участвовали в боях против советских войск в рядах финской армии. Более 30 тысяч эстонцев сражались с фашистами в составе Эстонского стрелкового корпуса Красной армии.