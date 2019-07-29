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РИА Новости

ЛНР зафиксировала украинские беспилотники у линии соприкосновения

Вчера, 14:02
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу беспилотных летательных аппаратов ВС Украины у линии соприкосновения в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил в понедельник начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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"Украинские БПЛА 28 июля работали в районе населенного пункта Золотое", - заявил Осадчий.
По данным Народной милиции ЛНР, полеты осуществлялись расчетом БПЛА 54-й механизированной бригады ВС Украины для наблюдения за патрулями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
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ДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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