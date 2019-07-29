Медведев посетил детский сад в одном из новых микрорайонов Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил детский сад образовательного центра "Античный" в одном из новых микрорайонов Севастополя.

Премьер приехал за рулем внедорожника "Мерседес", в автомобиле с ним были полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. На крыльце здания председателя правительства встречали вице-премьер Дмитрий Козак и министр просвещения Ольга Васильева. Пояснения во время посещения давала руководитель образовательного учреждения.

В здании детского сада премьер осмотрел пищеблок, оценил современное оборудование, установленное в медпункте и кабинете психолога, зашел в спортивный зал, а затем - в музыкальный кабинет, где занимались дети одной из младших групп. На втором этаже здания Медведев зашел в комнату, где обедали дети из старшей группы.

В завершение глава кабмина осмотрел прогулочные и игровые площадки во дворе детсада, оценив их оснащенность. "Это современные площадки, по возможности, надо их везде ставить", - сказал премьер.

Государственный детский сад "Античный" открылся в городе в феврале 2019 года, свое название он получил из-за того, что неподалеку находятся раскопки античного поместья. Учреждение рассчитано на 15 групп, здесь есть две ясельные группы для детей в возрасте от полутора до 2 лет, две группы для детей от 2 до 3 лет и 11 дошкольных групп для детей от 3 до 7 лет. В настоящее время детский сад посещают 340 воспитанников.