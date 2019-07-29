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РИА Новости

Медведев посетил детский сад в одном из новых микрорайонов Севастополя

Вчера, 13:38
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом совещания с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом совещания с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил детский сад образовательного центра "Античный" в одном из новых микрорайонов Севастополя.
Премьер приехал за рулем внедорожника "Мерседес", в автомобиле с ним были полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. На крыльце здания председателя правительства встречали вице-премьер Дмитрий Козак и министр просвещения Ольга Васильева. Пояснения во время посещения давала руководитель образовательного учреждения.
В здании детского сада премьер осмотрел пищеблок, оценил современное оборудование, установленное в медпункте и кабинете психолога, зашел в спортивный зал, а затем - в музыкальный кабинет, где занимались дети одной из младших групп. На втором этаже здания Медведев зашел в комнату, где обедали дети из старшей группы.
В завершение глава кабмина осмотрел прогулочные и игровые площадки во дворе детсада, оценив их оснащенность. "Это современные площадки, по возможности, надо их везде ставить", - сказал премьер.
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Государственный детский сад "Античный" открылся в городе в феврале 2019 года, свое название он получил из-за того, что неподалеку находятся раскопки античного поместья. Учреждение рассчитано на 15 групп, здесь есть две ясельные группы для детей в возрасте от полутора до 2 лет, две группы для детей от 2 до 3 лет и 11 дошкольных групп для детей от 3 до 7 лет. В настоящее время детский сад посещают 340 воспитанников.
Здание детского сада построено по Федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года". Оно оснащено современной инфраструктурой, игровыми и спортивными площадками с интерактивным оборудованием. Рядом со зданием детсада возводятся две школы - общеобразовательная и с инженерным уклоном, их планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.
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