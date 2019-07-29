Жителя Кузбасса будут судить за избиение девятилетнего сына

КЕМЕРОВО, 29 июл - РИА Новости. Житель Кемерово пойдет под суд за истязание девятилетнего сына, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.

"По версии следствия, с марта по май текущего года обвиняемый, используя малозначительные поводы, избивал девятилетнего сына. Мужчина с супругой злоупотребляли спиртным, вели асоциальный образ жизни и воспитанием сына не занимались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что синяки на лице ребенка обнаружил сосед, который и сообщил о своих подозрениях инспектору ПДН.

"Семья была проверена, и предположение об избиении ребенка подтвердилось. Материалы в отношении мужчины были переданы в следственные органы. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал", – уточняется в пресс-релизе.

Отмечается, что ребенок был изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр. В рамках расследования уголовного дела в органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.