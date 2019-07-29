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РИА Новости

Жителя Кузбасса будут судить за избиение девятилетнего сына

Вчера, 13:34
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КЕМЕРОВО, 29 июл - РИА Новости. Житель Кемерово пойдет под суд за истязание девятилетнего сына, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
"По версии следствия, с марта по май текущего года обвиняемый, используя малозначительные поводы, избивал девятилетнего сына. Мужчина с супругой злоупотребляли спиртным, вели асоциальный образ жизни и воспитанием сына не занимались", - говорится в сообщении.
Отмечается, что синяки на лице ребенка обнаружил сосед, который и сообщил о своих подозрениях инспектору ПДН.
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"Семья была проверена, и предположение об избиении ребенка подтвердилось. Материалы в отношении мужчины были переданы в следственные органы. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал", – уточняется в пресс-релизе.
Отмечается, что ребенок был изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр. В рамках расследования уголовного дела в органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".
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