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РИА Новости

В Хабаровском крае вода ушла с 12 дворов в подтопленном паводком поселке

Вчера, 13:24
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ХАБАРОВСК, 29 июл — РИА Новости. Уровень воды начал снижаться в реке Уда, которая подтопила дома и подворья в селе Удское Хабаровского края, 12 подворий освободились от воды, сообщает правительство края в понедельник.
Ранее региональный главк МЧС сообщал, что из-за дождей вышла из берегов река Уда в Тугуро-Чумиканском районе, в селе Удское затоплено 32 жилых дома и 60 приусадебных участков. Из зоны подтопления отселено 137 человек. Из-за разлива реки Уда размыт мост на автодороге местного значения сообщением Чумикан-Неран. В Тугуро-Чумиканском районе, а также Верхнебуреинском районе, где также ранее были подтоплены поселки, введен режим ЧС.
Города России. Хабаровск
Вчера, 10:58
Высота паводка у Хабаровска может достигнуть 5,5 метра
По информации правительства края, в селе подтоплено 49 домов.
"Вода уже ушла из 12 подворий, а также отошла от трансформаторной подстанции, что позволило подать электричество в пекарню и детский сад, а также запитать одну из улиц, где ранее не было света", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация в селе нормализуется. В ближайшие дни спасателям предстоит ликвидировать последствия паводка. Вместе с местными властями будет организована просушка домов тепловыми пушками, которые заранее привезли в населенный пункт. Также необходимо отремонтировать поврежденный мост и дорогу между поселками Чумикан и Неран, размытую дождями.
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