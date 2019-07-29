В Хабаровском крае вода ушла с 12 дворов в подтопленном паводком поселке

ХАБАРОВСК, 29 июл — РИА Новости. Уровень воды начал снижаться в реке Уда, которая подтопила дома и подворья в селе Удское Хабаровского края, 12 подворий освободились от воды, сообщает правительство края в понедельник.

Ранее региональный главк МЧС сообщал, что из-за дождей вышла из берегов река Уда в Тугуро-Чумиканском районе, в селе Удское затоплено 32 жилых дома и 60 приусадебных участков. Из зоны подтопления отселено 137 человек. Из-за разлива реки Уда размыт мост на автодороге местного значения сообщением Чумикан-Неран. В Тугуро-Чумиканском районе, а также Верхнебуреинском районе, где также ранее были подтоплены поселки, введен режим ЧС.

По информации правительства края, в селе подтоплено 49 домов.

"Вода уже ушла из 12 подворий, а также отошла от трансформаторной подстанции, что позволило подать электричество в пекарню и детский сад, а также запитать одну из улиц, где ранее не было света", - говорится в сообщении.