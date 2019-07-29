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РИА Новости

В ЛНР нотариусы заверили 20 тысяч документов для оформления гражданства РФ

Вчера, 13:20
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в центре выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР в городе Новошахтинск Ростовской области
Сотрудник полиции в центре выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР в городе Новошахтинск Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сотрудник полиции в центре выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР в городе Новошахтинск Ростовской области . Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Нотариусы самопровозглашенной Луганской народной республики оформили около 20 тысяч документов, необходимых для получения гражданства Российского Федерации, сообщила на брифинге исполняющая обязанности министра юстиции ЛНР Анна Авильцева.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.
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"За период с 24 апреля 2019 года по сегодняшний день нотариусами Луганской народной республики совершено около 20 тысяч нотариальных действий, связанных с оформлением документов, необходимых для получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке", - рассказала Авильцева.
Она уточнила, что в числе заверенных документов около пяти тысяч необходимы для перемены гражданства несовершеннолетнего ребенка.
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