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РИА Новости
Культура

Сериал про Джона Уика будет приквелом франшизы

Вчера, 13:35
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© 87Eleven (2017)Кадр из фильма "Джон Уик-2"
Кадр из фильма Джон Уик-2
© 87Eleven (2017)
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Телесериал, основанный на фильмах о киллере Джоне Уике, станет приквелом франшизы, работа над ним уже началась, сообщает NME.
Проект назван The Continental, речь в нем идет об отеле – пристанище для наемных убийц. "Действие происходит задолго до событий фильмов" , - рассказал исполнительный директор картины Джеффри Хирш.
По его словам, скорее всего, сериал выйдет после релиза четвертого фильма про Уика, запланированного на май 2021 года.
Ранее режиссер третьей картины Чад Стахелски, говорил, что и он, и Киану Ривз принимают участие в работе над приквелом на начальном этапе. Однако сыграет ли актер в телешоу, и какую именно роль, пока неизвестно.
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