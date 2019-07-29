В Краснодаре нашли на улице ребенка без сознания

КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Мальчик возрастом 13 лет с телесными повреждениями без сознания в тяжелом состоянии найден на улице в Краснодаре, по данному факту организована доследственная проверка, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.

"В правоохранительные органы города Краснодара поступило сообщение об обнаружении малолетнего мальчика без сознания с телесными повреждениями около одного из домов на улице Длинной. По данному факту следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю незамедлительно организована доследственная проверка", - отмечается в релизе. Уточняется, что сообщение поступило правоохранителям в воскресенье.

"Личность пострадавшего установлена, им оказался 13-летний ребенок. В настоящее время мальчик находится в лечебном учреждении, его состояние оценивается как стабильно тяжелое", - информирует СУСК.