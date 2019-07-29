МАК создал комиссию по расследованию инцидента в Ульяновской области

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию по расследованию инцидента с учебным самолетом, который экстренно сел в Ульяновской области 26 июля, сообщается на сайте комитета.

Учебный самолет DA-40 совершил в пятницу экстренную посадку в Ульяновской области, пострадавших нет.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.