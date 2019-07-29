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РИА Новости
Война в Сирии

США не помогают беженцам в лагере "Эль-Холь", заявили в Генштабе России

Вчера, 13:02
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком - беженцы из Сирии - в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана
Женщина с ребенком - беженцы из Сирии - в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США даже не пытаются помогать выживать людям в созданном ими, по сути, концентрационном лагере "Эль-Холь" в Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке Соединенными Штатами Америки создан подобный "Рукбану" лагерь "Эль-Холь", в котором содержатся 75 тысяч человек. В основном это женщины и дети. Вопреки всем призывам международной общественности США даже не пытаются решать проблемы выживания людей в этом практически не пригодном для жизни, а по сути, концентрационном лагере", - сказал он.
19 июня, 10:39
Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь
Рудской подчеркнул, что подконтрольный США регион Заевфратья пребывает в состоянии разрухи, населенные пункты лежат в руинах, в них отсутствуют электро- и водоснабжение, жителям недоступна медицинская помощь, не функционируют социальные учреждения. По его словам, хозяйственные связи населения обоих берегов Евфрата разорваны, а сотни тысяч людей находятся на грани выживания.
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Война в СирииСергей РудскойГенштаб ВС РоссииРоссияСШАВ мире
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