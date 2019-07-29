США не помогают беженцам в лагере "Эль-Холь", заявили в Генштабе России

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США даже не пытаются помогать выживать людям в созданном ими, по сути, концентрационном лагере "Эль-Холь" в Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке Соединенными Штатами Америки создан подобный "Рукбану" лагерь "Эль-Холь", в котором содержатся 75 тысяч человек. В основном это женщины и дети. Вопреки всем призывам международной общественности США даже не пытаются решать проблемы выживания людей в этом практически не пригодном для жизни, а по сути, концентрационном лагере", - сказал он.