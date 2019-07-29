Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T12:59Z
https://ria.ru/20190729/1556965823.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155639/46/1556394619_0:1315:2048:2467_1036x0_80_0_0_4802189e9377b9ab0266db300efe1498.jpg
РИА Новости

В Киеве заявили, что Медведчука исключили из переговоров по Донбассу

Вчера, 12:59
2542
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам Роман Бессмертный заявил, что из переговоров по Донбассу исключен глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
"Мы его (минский процесс – ред.) уже модифицировали - там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация... мне кажется, что это шанс. Но над этим надо задумываться и начать делать что-то", - сказал Бессмертный в интервью изданию LB.ua.
Чтобы пояснить, почему минский процесс неэффективен, он привел в пример трехстороннюю контактную группу, которая ведет переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
"Так вот переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются в Минске 28 лет. Вам нравятся такие перспективы?" - заключил Бессмертный.
Ранее Медведчук заявил, что обратился к лидерам самопровозглашенных ДНР и ЛНР с просьбой об освобождении нескольких пленных. В конце июня в аэропорту Минска состоялась передача Киеву освобожденных в одностороннем порядке четверых украинцев, в тот же день в сопровождении Медведчука они прилетели на Украину.
Виктор Медведчук
28 июля, 10:09
Медведчук: амнистия в Донбассе не будет касаться тяжких преступлений
43211235
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРРоман БессмертныйВиктор МедведчукДонбассУкраинаВ мире
Рекомендуем
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
В Совфеде оценили шансы Киева на вторжение в Россию
РИА
Новости
Форсирование водной преграды с помощью понтонно-мостовой переправы
В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения
Американская военная техника в Сирии
Генштаб обвинил США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии
Тестовые задания по русскому языку для ульяновских чиновников
В ОБСЕ прокомментировали ситуацию со статусом русского языка на Украине
Лента
новостей
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
День памяти и примирения на Украине
Соратник Зеленского назвал "дебилами" желающих отменить День Победы
Украинские военные
В Сети высмеяли украинского журналиста, призвавшего ввести войска в Россию
Бобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
Коалиция поддерживает американские ЧВК, заявили в российском Генштабе
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
СМИ назвали шесть кандидатов на пост премьера Украины
Здание Службы безопасности Украины в Киеве
На Украине решили реформировать СБУ
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко покинул Украину вместе с семьей, сообщили СМИ
Крымский мост
В Крыму прокомментировали заявление о санкциях из-за строительства моста
Американские эксперты оценили инициативу России по Персидскому заливу
Погибшая девушка-блогер
Камеры засняли подозреваемого в убийстве блогерши, найденной в чемодане
На Украине освободили мужчину, обвиненного в перевозке "Бука", пишут СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Пятигорске потушили пожар в цехе по производству шуб
02:06В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
Лента новостейМолния