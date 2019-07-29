В Киеве заявили, что Медведчука исключили из переговоров по Донбассу

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам Роман Бессмертный заявил, что из переговоров по Донбассу исключен глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
"Мы его (минский процесс – ред.) уже модифицировали - там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация... мне кажется, что это шанс. Но над этим надо задумываться и начать делать что-то", - сказал Бессмертный в интервью изданию LB.ua.
Чтобы пояснить, почему минский процесс неэффективен, он привел в пример трехстороннюю контактную группу, которая ведет переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
"Так вот переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются в Минске 28 лет. Вам нравятся такие перспективы?" - заключил Бессмертный.
Ранее Медведчук заявил, что обратился к лидерам самопровозглашенных ДНР и ЛНР с просьбой об освобождении нескольких пленных. В конце июня в аэропорту Минска состоялась передача Киеву освобожденных в одностороннем порядке четверых украинцев, в тот же день в сопровождении Медведчука они прилетели на Украину.