В Киеве заявили, что Медведчука исключили из переговоров по Донбассу

"Мы его (минский процесс – ред.) уже модифицировали - там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация... мне кажется, что это шанс. Но над этим надо задумываться и начать делать что-то", - сказал Бессмертный в интервью изданию LB.ua.