Коалиция поддерживает американские ЧВК, заявили в российском Генштабе

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Деятельность американских частных военных компаний (ЧВК) в Сирии идет под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Вся эта деятельность американских ЧВК осуществляется под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции. По сути, она представляет контрабандный бизнес, отобранный американцами у ИГИЛ*, - сказал Рудской.
* Террористическая организация, запрещенная в России