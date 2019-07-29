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РИА Новости
Война в Сирии

Коалиция поддерживает американские ЧВК, заявили в российском Генштабе

Вчера, 12:46
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© Staff Sgt. Colton ElliottБобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
Бобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
© Staff Sgt. Colton Elliott
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Деятельность американских частных военных компаний (ЧВК) в Сирии идет под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Вся эта деятельность американских ЧВК осуществляется под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции. По сути, она представляет контрабандный бизнес, отобранный американцами у ИГИЛ*, - сказал Рудской.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииСергей РудскойВ мире
Популярные комментарии
А Россия от своих ЧВК в Сирии открестилась, вот Дейр-Эр-Зор оказался в руках у американцев вместе с нефтью. А могли бы наших тоже поддержать авиацией и был бы другой расклад.
29 июля, 12:51
Колючка Избирательная
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