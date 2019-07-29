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РИА Новости

Минюст включил "Атлантический совет" в реестр нежелательных организаций

Вчера, 12:43
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ранее признанная нежелательной в РФ американская неправительственная организация "Атлантический совет" (Atlantic council) в понедельник включена в соответствующий реестр на сайте Минюста, сообщает пресс-служба министерства.
"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включен Atlantic council of the United States", - говорится в сообщении.
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Организация включена в перечень в соответствии с Федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" на основании решения заместителя генпрокурора, пояснили в ведомстве.
Генпрокуратура РФ ранее заявила, что "Атлантический совет" включен в список, поскольку, по ее выводам, угрожает основам конституционного строя и безопасности России.
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Как говорится на сайте НПО, "Атлантический совет" существует с 1961 года как крупный исследовательский институт в сфере международных отношений. Нынешний посол США в РФ Джон Хантсман был председателем "Атлантического совета" с 2014 по 2017 годы.
Согласно законодательству, руководство или участие в деятельности нежелательной НПО в РФ лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние два раза за год, может предполагать наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет. Те, кто добровольно отказываются от участия в деятельности иностранной нежелательной НПО, освобождаются от уголовной ответственности, если они не совершали других преступлений.
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Атлантический советРоссияСШАОбщество
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