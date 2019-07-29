Минюст включил "Атлантический совет" в реестр нежелательных организаций

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ранее признанная нежелательной в РФ американская неправительственная организация "Атлантический совет" (Atlantic council) в понедельник включена в соответствующий реестр на сайте Минюста, сообщает пресс-служба министерства.

"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включен Atlantic council of the United States", - говорится в сообщении.

Организация включена в перечень в соответствии с Федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" на основании решения заместителя генпрокурора, пояснили в ведомстве.

Генпрокуратура РФ ранее заявила, что "Атлантический совет" включен в список, поскольку, по ее выводам, угрожает основам конституционного строя и безопасности России.

Как говорится на сайте НПО, "Атлантический совет" существует с 1961 года как крупный исследовательский институт в сфере международных отношений. Нынешний посол США в РФ Джон Хантсман был председателем "Атлантического совета" с 2014 по 2017 годы.