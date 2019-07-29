Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T12:42Z
https://ria.ru/20190729/1556965286.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151809/35/1518093544_0:138:2100:1319_1036x0_80_0_0_7df58266ac32d663ce5074edb1572892.jpg
РИА Новости
Тюменская область

Онкоскрининг прошли более 105 тысяч жителей Тюменской области

Вчера, 12:42
105
© Depositphotos / KhakimullinРентгеновский снимок мозга
Рентгеновский снимок мозга
© Depositphotos / Khakimullin
ТЮМЕНЬ, 29 июл – РИА Новости. Более 105 тысяч жителей Тюменской области в первом квартале текущего года стали участниками скрининговой программы, благодаря чему удалось выявить свыше 200 случаев злокачественных новообразований, сообщил РИА Новости в понедельник сотрудник пресс-службы губернатора.

"Региональная составляющая национального проекта "Здравоохранение" направлена на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 132 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году. На решение этой задачи нацелены все ресурсы медучреждений Тюменской области, которые активно проводят онкологические скрининги", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в Тюменской области реализуется одна из самых больших скрининговых программ в России. В нее включены маммография, анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА), компьютерная томография легких и другие анализы.
По информации пресс-службы губернатора, в 2018 году было принято решение о строительстве нового онкологического центра в Тюмени, который позволит существенно сократить смертность тюменцев от раковых заболеваний. Кроме того, в регионе продолжается реализация программы по развитию сосудистых центров. На 2019 год заложены деньги на приобретение современного оборудования для таких центров.
Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов
23 июля, 16:12
Глава Минздрава Кубани: здоровье лишь на 15% зависит от здравоохранения
"Все эти меры должны продвинуть Тюменскую область в реализации проекта по увеличению продолжительности жизни тюменцев с 72 до 75 лет. Продолжительность жизни человека связана с развитием в детстве, правильным питанием, своевременным профосмотром, качественной медицинской помощью. Напомню, среди причин смертности тюменцев – сердечно-сосудистые заболевания, онкология и гибель от внешних причин", – сказал РИА Новости губернатор Тюменской области Александр Моор.
100000
Обсудить 0
Тюменская областьОбщество
Рекомендуем
Города России. Тюмень
В Тюмени начался отсчет времени до юбилея области
РИА
Новости
Здание банка ВТБ
ВТБ запустил проект "ДДУ для бизнеса" для участников МСП
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
В Приангарье не зафиксировали вспышек заболеваний в зоне паводка
Мусоросортировочный комплекс
В Подмосковье применят технологию плазменной утилизации отходов
Лента
новостей
Тушение лесных пожаров
В Якутию для тушения лесных пожаров прибудет самолет-амфибия Бе-200
Арктическая экспедиция
"Росгеология" предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ
Пригород Дамаска Дума
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров встретился с председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН
Уборка пшеницы
Липецкие аграрии собрали первый миллион тонн зерна
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
Садовничий поздравил победителей Международной олимпиады по химии
Чебоксары
Более 9 тысяч школьников Чувашии примут участие в проекте "Билет в будущее"
Молодежный форум Селигер 2013
МЧС разработает требования к детским палаточным лагерям
Московская городская избирательная комиссия
В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Брюхановой
Всероссийский фестиваль фермерской продукции Сыр Пир Мир
Сырный фестиваль пройдет 9-11 августа в Истринском районе Подмосковья
Губернатор Амурской области
Губернатор Амурской области призвал бороться с фейками о паводке фактами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Лента новостейМолния