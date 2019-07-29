Онкоскрининг прошли более 105 тысяч жителей Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 29 июл – РИА Новости. Более 105 тысяч жителей Тюменской области в первом квартале текущего года стали участниками скрининговой программы, благодаря чему удалось выявить свыше 200 случаев злокачественных новообразований, сообщил РИА Новости в понедельник сотрудник пресс-службы губернатора.

"Региональная составляющая национального проекта "Здравоохранение" направлена на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 132 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году. На решение этой задачи нацелены все ресурсы медучреждений Тюменской области, которые активно проводят онкологические скрининги", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в Тюменской области реализуется одна из самых больших скрининговых программ в России. В нее включены маммография, анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА), компьютерная томография легких и другие анализы.

По информации пресс-службы губернатора, в 2018 году было принято решение о строительстве нового онкологического центра в Тюмени, который позволит существенно сократить смертность тюменцев от раковых заболеваний. Кроме того, в регионе продолжается реализация программы по развитию сосудистых центров. На 2019 год заложены деньги на приобретение современного оборудования для таких центров.