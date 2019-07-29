В Сирии на подконтрольных США территориях с июня произошли 300 терактов

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На подконтрольных США и коалиции территориях Заевфратья в Сирии в июне и июле произошло свыше 300 терактов, погибли 225 человек, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"С 1 июня по 29 июля этого года на подконтрольных США и возглавляемой ими коалиции территориях Заевфратья зафиксировано свыше 300 террористических актов, в результате которых убито 205 и ранено 154 бойца союзных Вашингтону "Сирийских демократических сил", погибло 20 и получило ранения 16 мирных жителей", - сказал он.