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РИА Новости
Война в Сирии

В Генштабе РФ заявили об атаке боевиков на позиции сирийской армии 28 июля

Вчера, 12:40
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Отряды до 300 боевиков атаковали позиции сирийской армии в районах населенных пунктов Кафер-Яхуд и Джалама 28 июля, атаки отбиты, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Вчера в 5.40 и 6.10 террористами были предприняты две массированные атаки на позиции сирийской армии в районах населенных пунктов Кафер-Яхуд и Джалама. На каждом из направлений действовали отряды до 300 боевиков при поддержке до пяти танков, до 10 бронемашин и до 20 пикапов. Эти атаки были отбиты сирийскими правительственными войсками при поддержке авиации ВКС РФ", - сказал он.
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Рудской отметил, что всего с 12 июня террористы совершили 324 обстрела и 17 раз предприняли попытки наступления на позиции, используя при этом танки и артиллерию.
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Война в СирииГенштаб ВС РоссииСирия
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