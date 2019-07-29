В Генштабе РФ заявили об атаке боевиков на позиции сирийской армии 28 июля

"Вчера в 5.40 и 6.10 террористами были предприняты две массированные атаки на позиции сирийской армии в районах населенных пунктов Кафер-Яхуд и Джалама. На каждом из направлений действовали отряды до 300 боевиков при поддержке до пяти танков, до 10 бронемашин и до 20 пикапов. Эти атаки были отбиты сирийскими правительственными войсками при поддержке авиации ВКС РФ", - сказал он.