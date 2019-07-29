В Тюмени начался отсчет времени до юбилея области

ТЮМЕНЬ, 29 июл – РИА Новости. Символические часы, отсчитывающие время до 75-летия Тюменской области, запустили в понедельник в областной столице в рамках празднования Дня города, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Тюменская область была образована 14 августа 1944 года, когда выделили несколько районов из Омской и Курганской области. Как отметил РИА Новости губернатор региона Александр Моор, столица региона является первым русским городом в Сибири. Тюмень растет и развивается благодаря совместным усилиям жителей, по многим показателям она лидирует среди российских городов. В том числе - по качеству жизни людей.

"Растет экономика. Строятся новые дома, дороги и транспортные развязки, детские сады и школы. Появляется все больше уютных мест для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом. Наша любимая Тюмень стала точкой притяжения для многих инициативных и творческих людей", - сказал Моор.