США не прекращают поставки вооружений в Заевфратье, заявили в Генштабе

"Значительную озабоченность вызывают и непрекращающиеся поставки Соединенными Штатами в Заевфратье вооружений и военной техники. В обмен на помощь в контрабанде нефти США "накачивают оружием" как курдские, так и арабские формирования, которые затем применяют его друг против друга. Все это лишь усугубляет обстановку в истерзанном войной регионе", - сказал он.