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РИА Новости
Чувашская республика

Лесничества в Чувашии получили новую технику для предотвращения пожаров

Вчера, 12:35
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CC0 / chapay / Загородная дорога
Загородная дорога
CC0 / chapay /
ЧЕБОКСАРЫ, 29 июл – РИА Новости. В рамках нацпроекта "Экология" лесничества Чувашии оснастили 17 новыми малыми лесопатрульными комплексами для предотвращения пожаров и четырьмя новыми автомобилями на общую сумму 30,7 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

"В течение пяти лет по национальному проекту "Экология" порядка 320 миллионов рублей Чувашия получит на укрепление материальной базы лесничеств. Надеюсь, что все это послужит сохранению лесов и сокращению пожаров", – сказал на церемонии вручения ключей от техники председатель кабинета министров Чувашской Республики Иван Моторин, слова которого привели в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что новые комплексы будут патрулировать леса в пожароопасный период и позволят лесной охране быстрее обнаруживать и ликвидировать лесные пожары на начальной стадии. Техника имеет повышенную проходимость и оснащена навигационной системой ГЛОНАСС.
В прошлом году, напомнили в пресс-службе, по поручению главы Чувашии Михаила Игнатьева из республиканского бюджета на обновление автопарка учреждений лесного хозяйства было выделено 53,5 миллиона рублей. На эту сумму также были приобретены новые лесопожарные автоцистерны, малые лесопатрульные комплексы, колесные тракторы, внедорожники и лесные плуги.
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