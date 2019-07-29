Лесничества в Чувашии получили новую технику для предотвращения пожаров

"В течение пяти лет по национальному проекту "Экология" порядка 320 миллионов рублей Чувашия получит на укрепление материальной базы лесничеств. Надеюсь, что все это послужит сохранению лесов и сокращению пожаров", – сказал на церемонии вручения ключей от техники председатель кабинета министров Чувашской Республики Иван Моторин, слова которого привели в пресс-службе.