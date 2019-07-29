В Генштабе заявили о продолжающихся атаках террористов на авиабазу Хмеймим

"Террористы не прекращают попытки организовать атаки авиабазы "Хмеймим". Для этого ими используются реактивные системы залпового огня и беспилотные летательные аппараты в ударном исполнении", - сказал он.

По его словам, очередные попытки обстрела реактивными снарядами российских объектов с территории Идлибской зоны деэскалации были предприняты боевиками 17 и 21 июля этого года. Средствами ПВО российской авиабазы эти атаки были отражены.