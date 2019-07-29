Вина за смерти мирных жителей в "Рукбане" лежит на США, заявили в Генштабе

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Главная вина за смерти мирных жителей в лагере "Рукбан" лежит на США, долгое время отказывавшихся что-либо предпринимать для разрешения там гуманитарного кризиса, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Сотни, если не тысячи, людей навсегда останутся в могилах, наскоро вырытых прямо за забором этого палаточного города. Снимки, сделанные с наших спутников, достаточно красноречиво об этом свидетельствуют. Главная вина за эти смерти мирных жителей лежит на Соединенных Штатах, долгое время отказывавшихся что-либо предпринимать для разрешения тяжелейшего гуманитарного кризиса в "Рукбане"", - сказал он.