Жительницу Кузбасса оштрафовали после пожара с гибелью двух детей

КЕМЕРОВО, 29 июл - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Кузбасса к штрафу после пожара, при котором погибли два ребенка, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

По данным следствия, во время возгорания женщина находилась в доме с тремя детьми и родственниками. Мужчины смогли спасти из горящего дома хозяйку и 3-летнего мальчика, еще двоих детей им спасти не удалось. Женщина подозревалась в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).