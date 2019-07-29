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РИА Новости

Жительницу Кузбасса оштрафовали после пожара с гибелью двух детей

Вчера, 12:21
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КЕМЕРОВО, 29 июл - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Кузбасса к штрафу после пожара, при котором погибли два ребенка, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным следствия, во время возгорания женщина находилась в доме с тремя детьми и родственниками. Мужчины смогли спасти из горящего дома хозяйку и 3-летнего мальчика, еще двоих детей им спасти не удалось. Женщина подозревалась в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
"Следствием и судом установлено, что женщина знала о неисправности электропроводки, однако мер к устранению неполадок не предприняла, требования пожарной безопасности проигнорировала. В результате преступной небрежности подозреваемой из-за короткого замыкания электропроводки в январе текущего года в доме произошел пожар... Судом женщине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - говорится в сообщении.
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