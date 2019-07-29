Пресс-конференция Всероссийской федерации плавания по итогам ЧМ–2019

Участники:
- президент Всероссийской федерации плавания Владимир САЛЬНИКОВ;
- главный тренер сборной России по плаванию Сергей ЧЕПИК;
- трехкратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира – 2019 Юлия ЕФИМОВА;
- чемпион мира – 2019 Антон ЧУПКОВ;
- бронзовый призер Чемпионата мира – 2019 Дарья ВАСЬКИНА.
Сборная России по плаванию на Чемпионате мира по водным видам спорта, проходившем 12–28 июля в южнокорейском городе Кванджу, побила свой рекорд по количеству медалей за новейшую историю выступлений на этом турнире.
Всего в Кванджу сборная России завоевала шестнадцать медалей: три золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград.
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- президент Всероссийской федерации плавания Владимир САЛЬНИКОВ;
- главный тренер сборной России по плаванию Сергей ЧЕПИК;
- трехкратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира – 2019 Юлия ЕФИМОВА;
- чемпион мира – 2019 Антон ЧУПКОВ;
- бронзовый призер Чемпионата мира – 2019 Дарья ВАСЬКИНА.
Сборная России по плаванию на Чемпионате мира по водным видам спорта, проходившем 12–28 июля в южнокорейском городе Кванджу, побила свой рекорд по количеству медалей за новейшую историю выступлений на этом турнире.
Всего в Кванджу сборная России завоевала шестнадцать медалей: три золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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