Пресс-конференция Всероссийской федерации плавания по итогам ЧМ–2019

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30 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Всероссийская федерация плавания: итоги Чемпионата мира по водным видам спорта".