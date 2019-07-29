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РИА Новости

Пресс-конференция Всероссийской федерации плавания по итогам ЧМ–2019

Вчера, 12:18
28
30 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Всероссийская федерация плавания: итоги Чемпионата мира по водным видам спорта".
Участники:
- президент Всероссийской федерации плавания Владимир САЛЬНИКОВ;
- главный тренер сборной России по плаванию Сергей ЧЕПИК;
- трехкратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира – 2019 Юлия ЕФИМОВА;
- чемпион мира – 2019 Антон ЧУПКОВ;
- бронзовый призер Чемпионата мира – 2019 Дарья ВАСЬКИНА.

Сборная России по плаванию на Чемпионате мира по водным видам спорта, проходившем 12–28 июля в южнокорейском городе Кванджу, побила свой рекорд по количеству медалей за новейшую историю выступлений на этом турнире.
Всего в Кванджу сборная России завоевала шестнадцать медалей: три золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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