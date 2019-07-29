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РИА Новости

Житель Тюмени получил 16 лет колонии за убийство студентки

Вчера, 11:48
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Тюмени приговорил к 16 годам колонии строгого режима местного жителя, который во время застолья в общежитии убил одну студентку и изнасиловал другую, сообщает в понедельник региональная прокуратура.
По данным ведомства, мужчина более 20 лет провел в местах лишения свободы за убийство и половые преступления. Спустя шесть месяцев после освобождения из колонии, 26 апреля 2019 года, он распивал алкоголь в компании двух студенток в комнате общежития на улице Мельникайте в Тюмени. Он убил молотком одну из девушек 1998 года рождения, нанеся ей множество ударов по голове и телу. Вторую потерпевшую, 1992 года рождения, он изнасиловал.
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Следствием были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), статье 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством), статье 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством).
"Суд назначил подсудимому 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного взыскан в пользу матери погибшей 1 миллион рублей в счет возмещения морального вреда", – говорится в сообщении прокуратуры.
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ТюменьРоссияПроисшествия
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