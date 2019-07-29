Житель Тюмени получил 16 лет колонии за убийство студентки

По данным ведомства, мужчина более 20 лет провел в местах лишения свободы за убийство и половые преступления. Спустя шесть месяцев после освобождения из колонии, 26 апреля 2019 года, он распивал алкоголь в компании двух студенток в комнате общежития на улице Мельникайте в Тюмени. Он убил молотком одну из девушек 1998 года рождения, нанеся ей множество ударов по голове и телу. Вторую потерпевшую, 1992 года рождения, он изнасиловал.