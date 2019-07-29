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РИА Новости

Субсидии владимирским муниципалитетам будут выдавать по закону о бюджете

Вчера, 11:27
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ВЛАДИМИР, 29 июл - РИА Новости. Все субсидии муниципалитетам Владимирской области, за исключением средств резервного фонда губернатора, будут распределяться законом об областном бюджете; соответствующие изменения в закон о межбюджетных отношениях, преодолев вето губернатора, приняли депутаты Владимирского Заксобрания , сообщает пресс-служба регионального парламента.
Как отмечается в сообщении, до принятия закона 40% субсидий распределялось через постановления губернатора, в том числе, субсидии на строительство дорог, переселение людей из аварийного жилья, модернизацию ЖКХ, поддержку малого и среднего бизнеса. "Губернатор не подписал закон, ссылаясь на то, что его нужно доработать. Депутаты считают, что ничто не могло препятствовать принятию этого закона. С просьбой преодолеть вето в ЗС обратились представители Всероссийского совета местного самоуправления и Ассоциации муниципальных образований Владимирской области", - говорится в сообщении.
По мнению законодателей, главы местного самоуправления и просто активные граждане до принятия закона не могли влиять на процесс распределения субсидий. "То есть закон родился как ответ на общественный запрос. И здесь нельзя говорить об ущемлении прав губернатора, только о повышении прозрачности бюджетного процесса, к чему нас призывает и министерство финансов", - отметили в пресс-службе.
Необходимость не затягивать сроки принятия изменений в закон в Заксобрании объясяют также и тем, что работа над бюджетом на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов уже начата.
Вчера, 11:25
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"Теперь у жителей области есть возможность открыто и гласно участвовать в распределении субсидий, в том числе, на заседаниях Законодательного Собрания, с приглашением глав местного самоуправления, СМИ и общественности", - приводится в сообщении комментарий председателя Заксобрания Владимира Киселева.
В будущем депутатский корпус готов продолжить работу над совершенствованием этого закона, добавили в Заксобрании.
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