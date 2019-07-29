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РИА Новости

Владимирские депутаты сохранили льготы для выходящих на пенсию досрочно

Вчера, 11:25
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ВЛАДИМИР, 29 июл - РИА Новости. Депутаты владимирского Заксобрания законодательно закрепили меры соцподдержки граждан, выходящих на пенсию досрочно, в том числе, за стаж работы в определенной сфере, а также ветеранов военной, государственной службы, труда и лиц с длительным трудовым стажем, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Соответствующие изменения внесены по инициативе председателя Заксобрания Владимира Киселева в региональный закон "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан".
Как отметили в пресс-службе, в первую очередь речь идет о людях, которые выходят на пенсию досрочно, в том числе, за стаж работы в определенной сфере. Это, в частности, педагоги, врачи и средний медперсонал в сельской местности, пожарные и спасатели, люди, работавшие на вредных производствах, женщины, родившие пять и более детей, один из родителей ребенка-инвалида с детства и другие категории.
Для них закреплены такие меры соцподдержки как ежегодное снижение платы на 40% на проезд в электричках по территории области по выходным и праздничным дням в летний период, компенсация части затрат на газификацию жилья.
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Для педагогов, работающих в сельских населенных пунктах и ПГТ, предусмотрена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, для сельских бюджетников - компенсация за содержание и ремонт жилья, тепло- и электроснабжение в пределах социальной нормы, для лиц с доходом ниже установленного для них прожиточного минимума - бесплатное слухо- и зубопротезирование, а также обеспечение протезно-ортопедическими изделиями.
Ветеранам военной и госслужбы, получившим удостоверения до 31 декабря 2004 года, а также ветеранам труда сохранены ежемесячная 50%-я компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, ежегодная компенсация на приобретение топлива в размере 2623 рубля, скидка 50% на проезд пригородным ж/д транспортом, ежемесячная денежная выплата в размере 455 рублей, бесплатная медицинская и социальная помощь, обеспечение лекарствами по перечню заболеваний. Лицам, имеющим длительный трудовой стаж (40 лет для женщин и 45 лет для мужчин) и не получающим льготы по иным основаниям, сохраняется ежемесячная денежная выплата в размере 455 рублей.
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