Владимирские депутаты сохранили льготы для выходящих на пенсию досрочно

ВЛАДИМИР, 29 июл - РИА Новости. Депутаты владимирского Заксобрания законодательно закрепили меры соцподдержки граждан, выходящих на пенсию досрочно, в том числе, за стаж работы в определенной сфере, а также ветеранов военной, государственной службы, труда и лиц с длительным трудовым стажем, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Соответствующие изменения внесены по инициативе председателя Заксобрания Владимира Киселева в региональный закон "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан".

Как отметили в пресс-службе, в первую очередь речь идет о людях, которые выходят на пенсию досрочно, в том числе, за стаж работы в определенной сфере. Это, в частности, педагоги, врачи и средний медперсонал в сельской местности, пожарные и спасатели, люди, работавшие на вредных производствах, женщины, родившие пять и более детей, один из родителей ребенка-инвалида с детства и другие категории.

Для них закреплены такие меры соцподдержки как ежегодное снижение платы на 40% на проезд в электричках по территории области по выходным и праздничным дням в летний период, компенсация части затрат на газификацию жилья.

Для педагогов, работающих в сельских населенных пунктах и ПГТ, предусмотрена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, для сельских бюджетников - компенсация за содержание и ремонт жилья, тепло- и электроснабжение в пределах социальной нормы, для лиц с доходом ниже установленного для них прожиточного минимума - бесплатное слухо- и зубопротезирование, а также обеспечение протезно-ортопедическими изделиями.