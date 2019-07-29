В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 10, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 фактов открытия огня в провинциях: Хама – семь, Идлиб – три", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за сутки Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Бейт-Сава провинции Дамаск. Жителям было выдано 750 продовольственных наборов общим весом 3,63 тонны.