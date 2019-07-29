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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вчера, 11:23
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска Дума
Пригород Дамаска Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Пригород Дамаска Дума . Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 10, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 фактов открытия огня в провинциях: Хама – семь, Идлиб – три", - говорится в сообщении.
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В Сирию за сутки вернулись более 1,6 тысячи беженцев
Сообщается, что за сутки Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Бейт-Сава провинции Дамаск. Жителям было выдано 750 продовольственных наборов общим весом 3,63 тонны.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, – 2542. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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