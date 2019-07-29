Владимирские депутаты приняли в первом чтении закон о "детях войны"

ВЛАДИМИР, 29 июл - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Владимирской области в первом чтении приняли региональный закон о присвоении жителям региона, детство которых прошло в период Великой Отечественной войны, официального статуса "дети войны", сообщает пресс-служба регионального парламента.

Во Владимирской области живут более 100 тысяч человек, чье детство выпало на время Великой Отечественной войны, сами они наравне со взрослыми стояли у станков, боролись за урожай, помогали там, где не хватало рабочих рук, отметили в пресс-службе.

Помимо специального удостоверения, "детям войны" полагаются меры социальной поддержки, которые будут уточнены ко второму чтению. В частности, депутаты предложили предоставить "детям войны", которые не получают сегодня других льгот, 25% компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

"Позаботиться о них - наш долг. Они испытали столько невзгод и страданий, ведь возможности-то у них были детские, но они тоже ковали Победу, а потом поднимали страну из руин!" - подчеркнул председатель Заксобрания Владимир Киселев.