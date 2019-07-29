Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T11:21Z
https://ria.ru/20190729/1556962915.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Владимирские депутаты приняли в первом чтении закон о "детях войны"

Вчера, 11:21
23
ВЛАДИМИР, 29 июл - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Владимирской области в первом чтении приняли региональный закон о присвоении жителям региона, детство которых прошло в период Великой Отечественной войны, официального статуса "дети войны", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Во Владимирской области живут более 100 тысяч человек, чье детство выпало на время Великой Отечественной войны, сами они наравне со взрослыми стояли у станков, боролись за урожай, помогали там, где не хватало рабочих рук, отметили в пресс-службе.
Помимо специального удостоверения, "детям войны" полагаются меры социальной поддержки, которые будут уточнены ко второму чтению. В частности, депутаты предложили предоставить "детям войны", которые не получают сегодня других льгот, 25% компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.
"Позаботиться о них - наш долг. Они испытали столько невзгод и страданий, ведь возможности-то у них были детские, но они тоже ковали Победу, а потом поднимали страну из руин!" - подчеркнул председатель Заксобрания Владимир Киселев.
Проект закона, подготовленный с учетом возможностей регионального бюджета, прошел через широкое обсуждение, к которому присоединились представители общественных организаций, фронтовики, депутаты и непосредственно сами "дети войны", отмечается в сообщении.
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
18 апреля, 16:51
Владимирские ветераны боевых действий освобождены от транспортного налога
000000
Обсудить 0
Законодательное Собрание Владимирской областиВладимирская область
Рекомендуем
Чебоксары
Более 9 тысяч школьников Чувашии примут участие в проекте "Билет в будущее"
РИА
Новости
Всероссийский фестиваль фермерской продукции Сыр Пир Мир
Сырный фестиваль пройдет 9-11 августа в Истринском районе Подмосковья
Мусоросортировочный комплекс
В Подмосковье применят технологию плазменной утилизации отходов
Санаторий РЖД Мыс Видный в Сочи
В Сочи санатории открывают дополнительные места из-за большого турпотока
Лента
новостей
Предприятия АПК Кубани будут поставлять продукцию в Китай
ТГК-1 в I полугодии сократила выработку электроэнергии на 5,2%
Женщина у регистратуры одной из поликлиник
Свыше 200 тысяч жителей МО прикрепились к поликлинике через интернет
Так художник представил себе аппарат Mars Return Orbiter, который доставит образцы пород с Марса на Землю
НАСА и ЕКА озвучили первые планы по возврату "следов жизни" с Марса
Подмосковье в августе в Китае презентует свой экономический потенциал
Субсидии владимирским муниципалитетам будут выдавать по закону о бюджете
Трое мужчин утонули в популярной среди туристов бухте Владивостока
Владимирские депутаты сохранили льготы для выходящих на пенсию досрочно
В Судане оппозиция призвала к новым протестам после гибели демонстрантов
Нарвская ГЭС ОАО ТГК-1. Архив
ТГК-1 в I полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ на 36,6%
Кадр из фильма Джон Уик-2
Сериал про Джона Уика будет приквелом франшизы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Лента новостейМолния