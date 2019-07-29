Алтайскую чиновницу заподозрили в получении взятки в 2,5 миллиона рублей

БАРНАУЛ, 29 июл - РИА Новости. Главный специалист отдела лицензирования управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры подозревается в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей, Главный специалист отдела лицензирования управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры подозревается в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей, сообщает в понедельник СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, с сентября 2015 по декабрь 2018 года чиновница получала взятки за несоставление в отношении компаний и предпринимателей административных протоколов за нарушение сроков при декларировании оборота алкогольной продукции.

"Чиновница получила общую сумму взятки более 2,5 миллиона рублей. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении чиновнице обвинения и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.