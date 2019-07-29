Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T11:12Z
https://ria.ru/20190729/1556962511.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Алтайскую чиновницу заподозрили в получении взятки в 2,5 миллиона рублей

Вчера, 11:12
345
БАРНАУЛ, 29 июл - РИА Новости. Главный специалист отдела лицензирования управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры подозревается в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей, сообщает в понедельник СК РФ по Алтайскому краю.
По данным следствия, с сентября 2015 по декабрь 2018 года чиновница получала взятки за несоставление в отношении компаний и предпринимателей административных протоколов за нарушение сроков при декларировании оборота алкогольной продукции.
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
26 июля, 15:02
В Петербурге сотрудника МЧС заподозрили в получении взятки
"Чиновница получила общую сумму взятки более 2,5 миллиона рублей. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении чиновнице обвинения и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Максимальная санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.
641130
Обсудить 1
Алтайский крайПроисшествия
Рекомендуем
Политолог оценил отмену запрета на поездки молдавских чиновников в Россию
РИА
Новости
Житель Тюмени получил 16 лет колонии за убийство студентки
Госсекретарь США Майк Помпео
В Тегеране прокомментировали желание Помпео "поговорить" с иранским народом
Российские рубли
В Ростове-на-Дону мужчину задержали за незаконный вывод денег за границу
Лента
новостей
Погибшая девушка-блогер
Камеры засняли подозреваемого в убийстве блогерши, найденной в чемодане
В аэропорту Ташкента мужчина пытался провезти в желудке 14 золотых слитков
Жительницу Кузбасса оштрафовали после пожара с гибелью двух детей
Члена ИГ* осудили на 13 лет колонии за попытку напасть на собор в Дагестане
В банке "Ассоциация" назвали причину отзыва лицензии
Тестовые задания по русскому языку для ульяновских чиновников
В ОБСЕ прокомментировали ситуацию со статусом русского языка на Украине
В Хабаровском крае замминистра отстранили от работы из-за пожара в лагере
Здание Службы безопасности Украины в Киеве
На Украине решили реформировать СБУ
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Опрос показал, как россияне относятся к идее введения электронных паспортов
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков не планирует встречу со спецпредставителем США по Венесуэле
СК возбудил против "вора в законе" Циркача уголовное дело о лидерстве в ОПГ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16В США пять человек погибли в результате стрельбы
02:08В Пятигорске потушили пожар в цехе по производству шуб
02:06В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
Лента новостейМолния