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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

Вчера, 11:01
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© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы
Панорама Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пасмурная, прохладная и ветреная погода ожидается в столице на этой неделе, самым холодным и дождливым днем станет среда, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Всю неделю к нам будут поступать порции холодного арктического воздуха. С понедельника по четверг минимальная ночная температура в столичном регионе будет колебаться в пределах плюс 5 - плюс 10 градусов, то есть в Москве это будет 8-10 градусов выше нуля". - сказала Позднякова.
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Она добавила, что в понедельник дневная температура в столице ожидается в пределах 15-17 градусов, а в последующие дни - в пределах 14-16. Самым холодным и дискомфортным днем, по ее словам, будет среда, так как именно в этот день в столицу придут дожди.
"В среду под влиянием фронтов, которые дотянутся к нам с севера, погода будет довольно облачная и дождливая, и вот за счет дождя температура воздуха будет ниже, чем в начале недели, градусов 13-15. А ночная температура будет в районе семи-восьми градусов. Самым дискомфортным и самым холодным для этого июля периодом будет именно 31 число, когда по климату у нас должен быть самый теплый день года", - сказала Позднякова.
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Она отметила, что в последующие дни погода будет улучшаться.
Кроме того, по словам метеоролога, всю неделю в столице будет довольно ветрено. Будет преобладать северо-западный ветер, в начале недели он будет довольно плотным, что снизит температуру. Сила ветра будет колебаться от 7 до 12 метров в секунду. По ее словам, в конце рабочей недели ветер станет чуть послабее - 5-10 метров в секунду.
Также синоптик отметила, что атмосферное давление всю неделю будет ниже нормы, самое низкое давление ожидается 31 июля.
"Практически всю неделю атмосферное давление у нас будет ниже климатической нормы. И самое низкое давление, как и самая низкая температура, у нас будет 31 числа. Давление будет на семь-девять единиц ниже климатической нормы, а потом оно начнет медленно, но повышаться", - сказала Позднякова.
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