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РИА Новости

Высота паводка у Хабаровска может достигнуть 5,5 метра

Вчера, 10:58
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ХАБАРОВСК, 29 июл - РИА Новости. Уровень Амура у Хабаровска из-за паводка в августе может достигнуть 5,5 метра, что выше, чем предполагалось ранее, сообщил на заседании комиссии по ЧС зампред правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.
Ранее сообщалось, что в августе в Хабаровском крае на Амуре ожидается паводок из Забайкальского края и Амурской области, где идут дожди. Прогнозировалось, что уровень воды у Хабаровска может составить 450-500 сантиметров при отметке неблагоприятного явления 450 сантиметров, опасного - 600 сантиметров. При таком уровне будут затоплены острова под Хабаровском, где расположены дачи, а также низкие участки местности в Хабаровске и пригороде. Население предупредили о необходимости собрать урожай.
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"Предстоящая неделя будет дождливой, особенно это касается центральных и южных районов края. Все это усугубит ситуацию с подходящим паводком, гребень до 4,5 метров ожидается у Хабаровска... Но возможно еще на метр планка будет поднята. Будет 5,5 метра по Хабаровску. По Комсомольску 5,5 метров при критическом 6,5 метра", - сказал Литвинчук.
Он отметил, что полученные Хабаровским краем водоналивные дамбы отправят в Комсомольск-на-Амуре.
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По итогам совещания руководство края поручило провести ревизию дамб в Комсомольске-на-Амуре и проверить работу всего оборудования, необходимого для ликвидации ЧС. Оборудование необходимо доставить в наиболее подверженные затоплению районы, особое внимание уделить предупреждению подтопления авиационного завода.
Самый высокий уровень Амура у Хабаровска за более 100 лет наблюдений был зарегистрирован во время масштабного наводнения в 2013 году. Тогда он составил 808 сантиметров.
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