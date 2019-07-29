День открытых дверей "Технограда": музыка, технологии, наука и балет

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В инновационно-образовательном центре "Техноград" на ВДНХ 3 августа пройдет День открытых дверей – фестиваль под открытым небом, на котором состоится презентация возможностей комплекса для широкой аудитории – школьников, студентов и их родителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Технограда".

В первой половине дня на фестивале пройдут шоу и развлекательные мероприятия для детей и подростков до 16 лет, а вечерняя программа рассчитана на старшеклассников, студентов и молодых людей до 35 лет.

"Территория "Технограда" будет разделена на несколько тематических зон. Для самых маленьких гостей будет работать игровая комната с аниматорами, а любители спорта и здорового образа жизни смогут увидеть фитнес- и велошоу. Кроме того, гости фестиваля любого возраста смогут покататься на аттракционах на большой открытой площадке", - сказал собеседник агентства.

Организаторы подготовили для посетителей программу с участием группы "Чи-Ли", кавер-коллектива "Мишель" и других популярных артистов. Кроме того, гости фестиваля смогут увидеть барабанное шоу. Артисты Большого театра покажут отрывок из балета "Спящая красавица" и проведут интерактив для детей "Парад сказок".

Чтобы принять участие в Дне открытых дверей в "Технограде", необходимо зарегистрироваться онлайн.

Мастера поделятся историей успеха

Для любителей науки и тех, кто хочет начать вести популярный блог в интернете, на площадке "Технограда" пройдут встречи с учеными и блогерами. Так, физик Дмитрий Побединский покажет фокусы-опыты, Алена Никитина даст мастер-класс по рисованию мультфильмов, блогер Акр познакомит с персонажами гик-культуры, особенно популярной среди любителей фантастики, компьютерных технологий, комиксов, аниме и косплея, а Даша Семенова расскажет о процессе создания музыки для видеоигр.

Кроме того, профессиональными секретами и историями успеха поделятся сетевые блогеры Слэв Тэйлор, Владимир Асланиди, Геворг Осипян и Маш Милаш, Полина и Анна Айнутдиновы, Павел и Елена Серебренниковы.

В программе фестиваля запланированы экскурсии по "Технограду" для всех желающих. В павильонах комплекса пройдут воркшопы по таким профессиям как робототехник, оператор беспилотного летательного аппарата, дизайнер интерьера, художник-аниматор, парикмахер-стилист, повар и бармен-бариста.

© Фото : пресс-служба "Технограда" Инновационно-образовательный центр "Техноград" на ВДНХ © Фото : пресс-служба "Технограда" Инновационно-образовательный центр "Техноград" на ВДНХ

Учиться никогда не рано и не поздно

"Техноград" – это инновационно-образовательный комплекс, где люди любого возраста – от школьников до пенсионеров – могут освоить более 45 профессий, как востребованных сегодня на рынке труда, так и профессий будущего. Комплекс площадью 35,5 тысячи квадратных метров, состоящий из шести тематических павильонов, открылся на ВДНХ в сентябре прошлого года при поддержке правительства Москвы.

"На сегодняшний день "Техноград" – единственный в своем роде образовательный комплекс не только в Москве, но и в России. Здесь не только можно весело провести время, но и получить знания по самым актуальным направлениям. Причем программы обучения адаптированы для слушателей всех возрастов, ведь никогда не поздно получить новые знания, актуальные для современного мира, вплоть до новой профессии, которых у нас представлено порядка сорока пяти. И самое главное – получить удовольствие от самого процесса создания чего-то уникального своими руками", - рассказывает заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Олеся Беленькая.

По ее словам, за почти год работы "Технограда" различные мероприятия здесь, в том числе экскурсии, профессиональные курсы, мастер-классы и фестивали, посетили свыше 130 тысяч человек. После прохождения обучения слушателям курсов выдаются сертификаты государственного образца. В "Технограде" также открыт Центр развития карьеры, где можно пройти профориентационные тесты и получить консультацию специалиста по выбору дальнейшего карьерного развития.

"Те, кто еще не определился с направлением своего развития, в том числе и карьерного, смогут, наконец, выбрать свой путь вместе с консультантами нашего Центра развития карьеры. Мы уверены, что практически каждый из жителей города обязательно найдет здесь для себя что важное и ценное", - говорит Беленькая.

На сегодняшний день в павильонах "Технограда" можно получить профессии в области креативных и цифровых технологий, сферы услуг, промышленности и городской инфраструктуры. Здесь также есть возможности для корпоративного обучения. Образовательные программы разработаны на основе реальных кейсов, и учащиеся отрабатывают практические навыки на современном технологическом оборудовании.

Замруководителя департамента добавила, что "Техноград" стал не только одной из образовательных площадок Москвы, но и новой универсальной event-площадкой, где регулярно проходят не только конкурсы молодежного научно-технического творчества и профессионального мастерства, но и фестивали городского значения.