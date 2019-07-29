В Шелеховском районе Приангарья ввели режим ЧС из-за паводка

КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Власти ввели режим ЧС на территории Шелеховского района Иркутской области, попавшего во вторую волну паводков в регионе, и эвакуируют детские лагеря, сообщает областной главк МЧС.

По данным главка, по состоянию на 13.00 (08.00 мск) 29 июля уровень воды в реке Иркут составил 448 сантиметров при критической отметке 480 сантиметров, а в реке Олха в Шелеховском районе превысил критическую отметку в 210 сантиметров и составил 238 сантиметров.

"В результате подтопленными оказались 17 домов в посёлке Большой Луг на улицах Майская, Береговая, 2-я Советская, Подгорная, Дачная, Ключевая, 6 домов на улице Заречной в посёлке Моты, 3 дачных дома и 40 приусадебных участков в садоводстве "Алюминщик" ... В Шелеховском районе введен режим чрезвычайной ситуации", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в зоне возможного подтопления в Большелугском муниципальном образовании находятся 70 жилых домов, в которых проживают 607 человек, из них 110 детей. В зоне возможного подтопления в селе Моты 31 дом, 45 жителей, 7 детей. В селе Олха, по информации главы Олхинского сельского поселения, в настоящее время подтопление жилых домов не наблюдается. В зону возможного подтопления попадают 46 жилых домов по ул. Веселая, Нагорная, Комсомольская, Депутатская, Школьная, численность населения – 118 человек.

"В городе Шелехове в настоящее время наблюдается подтопление приусадебных участков в садоводстве "Труд", откуда эвакуированы 9 человек, из них 3 ребенка. Эвакуированы отдыхающие и персонал детских оздоровительных лагерей в Шелеховском районе: "Черёмушки", "Огоньки", "Детская оздоровительная дача № 1", "Орленок", "Интеллектуал", "Голубые Ели", "Крылатый", "Солнечный", "Ромашка", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тулуне и районе объявлена эвакуация населения из-за угрозы подтопления.