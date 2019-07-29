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РИА Новости

В Шелеховском районе Приангарья ввели режим ЧС из-за паводка

Вчера, 10:28
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КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Власти ввели режим ЧС на территории Шелеховского района Иркутской области, попавшего во вторую волну паводков в регионе, и эвакуируют детские лагеря, сообщает областной главк МЧС.
По данным главка, по состоянию на 13.00 (08.00 мск) 29 июля уровень воды в реке Иркут составил 448 сантиметров при критической отметке 480 сантиметров, а в реке Олха в Шелеховском районе превысил критическую отметку в 210 сантиметров и составил 238 сантиметров.
"В результате подтопленными оказались 17 домов в посёлке Большой Луг на улицах Майская, Береговая, 2-я Советская, Подгорная, Дачная, Ключевая, 6 домов на улице Заречной в посёлке Моты, 3 дачных дома и 40 приусадебных участков в садоводстве "Алюминщик" ... В Шелеховском районе введен режим чрезвычайной ситуации", - сообщили в пресс-службе.
Сотрудники МЧС РФ укладывают мешки с песком в подтопленном районе Амурской области.
27 июля, 15:27
Паводок в Приамурье подтопил более трех тысяч опор ЛЭП
По ее данным, в зоне возможного подтопления в Большелугском муниципальном образовании находятся 70 жилых домов, в которых проживают 607 человек, из них 110 детей. В зоне возможного подтопления в селе Моты 31 дом, 45 жителей, 7 детей. В селе Олха, по информации главы Олхинского сельского поселения, в настоящее время подтопление жилых домов не наблюдается. В зону возможного подтопления попадают 46 жилых домов по ул. Веселая, Нагорная, Комсомольская, Депутатская, Школьная, численность населения – 118 человек.
"В городе Шелехове в настоящее время наблюдается подтопление приусадебных участков в садоводстве "Труд", откуда эвакуированы 9 человек, из них 3 ребенка. Эвакуированы отдыхающие и персонал детских оздоровительных лагерей в Шелеховском районе: "Черёмушки", "Огоньки", "Детская оздоровительная дача № 1", "Орленок", "Интеллектуал", "Голубые Ели", "Крылатый", "Солнечный", "Ромашка", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Тулуне и районе объявлена эвакуация населения из-за угрозы подтопления.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка были подтоплены 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу 27 июля власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков - были подтоплены дома в Тулуне и Нижнеудинске.
Сотрудники МЧС РФ занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области после паводка. 23 июля 2019
Вчера, 08:00
В МЧС рассказали о новых подтоплениях в Иркутской областиВ пресс-службе главного управления МЧС России по Иркутской области рассказали радио Sputnik о ситуации с паводком в регионе.
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