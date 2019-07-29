В ЛНР не зафиксировали нарушений перемирия за неделю

ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не зафиксировало ни одного нарушения перемирия в Донбассе за неделю, сообщили РИА Новости в понедельник в представительстве ЛНР в СЦКК.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля. В ЛНР заявляли, что с 22 тюля не фиксировали обстрелов.