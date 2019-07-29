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РИА Новости

В ЛНР не зафиксировали нарушений перемирия за неделю

Вчера, 10:04
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не зафиксировало ни одного нарушения перемирия в Донбассе за неделю, сообщили РИА Новости в понедельник в представительстве ЛНР в СЦКК.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля. В ЛНР заявляли, что с 22 тюля не фиксировали обстрелов.
"За 28 июля со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал РИА Новости представитель ЛНР в СЦКК.
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