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РИА Новости

В Челябинске рассказали о пострадавших в ДТП с участием экс-замгубернатора

Вчера, 09:39
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл – РИА Новости. Один из трех пострадавших в ДТП, которое произошло в воскресенье в Аргаяшском районе Челябинской области, находится в реанимации, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
В социальной сети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, размещены фотографии дорожной аварии, которая произошла в воскресенье в Аргаяшском районе. На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Как сообщал минздрав региона, в аварии пострадали четыре человека, водитель Lexus отказался от госпитализации, три человека были госпитализированы в лечебные учреждения.
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"Пациентка, госпитализированная в горбольницу №3 Челябинска с травмой головного мозга, прооперирована, находится в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ. Ее состояние стабильное. Еще один пострадавший был госпитализирован в больницу Кыштыма, проходит лечение", - говорится в сообщении.
Пациент, госпитализированный в больницу Аргаяша, отказался от дальнейшего пребывания в медучреждении и будет проходить лечение по месту жительства, уточняет пресс-служба.
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