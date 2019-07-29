В Челябинске рассказали о пострадавших в ДТП с участием экс-замгубернатора

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл – РИА Новости. Один из трех пострадавших в ДТП, которое произошло в воскресенье в Аргаяшском районе Челябинской области, находится в реанимации, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.

В социальной сети " ВКонтакте " на странице, посвященной Челябинску, размещены фотографии дорожной аварии, которая произошла в воскресенье в Аргаяшском районе. На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").

Как сообщал минздрав региона, в аварии пострадали четыре человека, водитель Lexus отказался от госпитализации, три человека были госпитализированы в лечебные учреждения.

"Пациентка, госпитализированная в горбольницу №3 Челябинска с травмой головного мозга, прооперирована, находится в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ. Ее состояние стабильное. Еще один пострадавший был госпитализирован в больницу Кыштыма, проходит лечение", - говорится в сообщении.