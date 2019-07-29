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РИА Новости

Власти сообщили об улучшении экологической обстановки в Новосибирске

Вчера, 08:24
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© РИА Новости / Александр КряжевСамолет в небе над Новосибирском. Смог вызван действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.
Самолет в небе над Новосибирском. Смог вызван действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.
© РИА Новости / Александр Кряжев
НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Красноярском крае в минувшие выходные дни рассеялся над Новосибирском и областью, жители региона перестали звонить в экстренные службы с жалобами на него.
"В течение недели на территории Новосибирской области наблюдалось задымление, которое было вызвано лесными пожарами на территории Красноярского края и Иркутской области. Всего поступило свыше 750 звонок с жалобами от населения. Своевременно было проведено информирование населения о действиях при неблагоприятной обстановке, организовано взаимодействие с главами муниципальных образований. Превышений ПДК не зафиксировано", - сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава ГУМЧС по региону Андрей Деменев.
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В свою очередь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что в последние трое суток наблюдается существенное улучшение экологической ситуации в городе, по данным на утро понедельника, обращений населения по этому поводу нет.
По данным МЧС, в Новосибирской области за неделю был зарегистрирован один лесной пожар, который был оперативно потушен. В трех районах региона сохраняется высокая пожароопасность, а в Краснозерском и Чистоозерном районах - чрезвычайная пожароопасность. Деменев отметил, что согласно прогнозам синоптиков, в течение всей предстоящей недели в Новосибирской области установится жаркая погода с дневными температурами до 28-33 градусов. Ослабление жары ожидается к концу недели.
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"Пока ситуацию удерживаем. Это результат своевременного реагирования на ухудшение обстановки. Лесной пожар проще и дешевле предотвратить, чем потом потушить. С учетом прогноза на жаркую погоду просьба усилить меры патрулирования. Сейчас небо чистое и есть все предпосылки для проведения авиамониторинга", - сказал в свою очередь губернатор Андрей Травников. Прошлую неделю самолеты не могли патрулировать леса области из-за задымления.
Западную Сибирь, а также другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. Петицию о введении режима ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на утро 29 июля подписали более 285 тысяч человек. В Иркутской области и Красноярском крае продолжает гореть более 1 миллиона гектаров леса.
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