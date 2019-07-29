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РИА Новости

В Приморье восстановили работу затопленной насосной станции

Вчера, 08:15
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Работу насосной станции в Лучегорске Приморского края, которая была затоплена в ходе ливней, восстановили, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Станцию в поселке Лучегорск затопило из-за сильных дождей в ночь на 27 июля. В воскресенье, 28 июля, в Пожарском районе введен режим ЧС. Для населения организован подвоз воды автоцистернами.
28 июля, 08:27
В одном из районов Приморья ввели режим ЧС
"В городские сети Пожарского муниципального района подано водоснабжение. Коммунальными службами были проведены восстановительные работы на насосной станции в поселке Лучегорск, оказавшейся затопленной", - говорится в сообщении.
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