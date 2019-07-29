Жителей поселка Большой Луг эвакуируют из-за подъема воды в реке

В региональном управлении МЧС сообщили, что за сутки в бассейнах рек Ия, Уда, Ока, Белая наблюдалось повышение уровня воды на 200-400 сантиметров, на реках Бирюса, Китой, Иркут – на 100-200 сантиметров, на реках Ленского бассейна – колебание уровней воды в пределах 5-25 сантиметров. В понедельник и вторник ожидается повышение уровня воды на реках Ия, Иркут, Ока и их притоках: на реке Ие в районе города Тулуна до отметок 950-1050 сантиметров при критической отметке 700 сантиметров, на реке Иркут в районе села Баклаши до отметок 500-580 сантиметров при критической 480 сантиметров, на реке Оке в районе поселка Ухтуй 470-550 сантиметров при критической отметке 470 сантиметров. На реке Китой ожидается повышение уровня воды до отметок, близким к критическим.