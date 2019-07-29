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РИА Новости

Жителей поселка Большой Луг эвакуируют из-за подъема воды в реке

Вчера, 07:50
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в Иркутской области
Вид на район подтопления в Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вид на район подтопления в Иркутской области
КРАСНОЯРСК, 29 июл — РИА Новости. Жителей поселка Большой Луг Шелеховского района Иркутской области эвакуируют из-за подтопления, сообщил РИА Новости представитель единой дежурно-диспетчерской службы района.
"Эвакуируют 29 домов в селе Большой Луг. Людей размещают в пунктах временного размещения", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве сообщили, что уровень воды в реке Олха поднялся до 225 сантиметров при критических 210 сантиметрах.
В региональном управлении МЧС сообщили, что за сутки в бассейнах рек Ия, Уда, Ока, Белая наблюдалось повышение уровня воды на 200-400 сантиметров, на реках Бирюса, Китой, Иркут – на 100-200 сантиметров, на реках Ленского бассейна – колебание уровней воды в пределах 5-25 сантиметров. В понедельник и вторник ожидается повышение уровня воды на реках Ия, Иркут, Ока и их притоках: на реке Ие в районе города Тулуна до отметок 950-1050 сантиметров при критической отметке 700 сантиметров, на реке Иркут в районе села Баклаши до отметок 500-580 сантиметров при критической 480 сантиметров, на реке Оке в районе поселка Ухтуй 470-550 сантиметров при критической отметке 470 сантиметров. На реке Китой ожидается повышение уровня воды до отметок, близким к критическим.
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