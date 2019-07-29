В Бурятии движение автомобилей ограничили из-за подъема воды в реках

КРАСНОЯРСК, 29 июл — РИА Новости. Движение автотранспорта в Бурятии по некоторым автомобильным дорогам ограничено из-за переливов воды через трассу, сообщает региональный главк МЧС.
"В Джидинском районе после выпадения обильных осадков произошло поднятие уровня воды на реках Джида, Алцак и Армак. Движение легкового транспорта в населенные пункты Нижний Торей, Алцак, и Армак ограничено, в связи с переливами воды через автомобильную дорогу на десяти участках слоем от 20 до 50 сантиметров, на местах выставлены посты ГИБДД. Дороги открыты для большегрузного автотранспорта", - говорится в сообщении.
В населенном пункте Тохой спасатели перевозят жителей на аэролодке, так как пути к пешеходному мосту подтоплены. Семьдесят четыре ребенка из лагеря "Черемушки" были вывезены родителями в превентивных целях.
Спасатели сообщают о кратковременном повышении воды в селе Большой Куналей Тарбагатайского района. В Селенгинском районе в результате выхода грунтовых вод в Гусиноозерске подтоплены подвальные помещения 62 жилых домов.