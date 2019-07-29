В Бурятии движение автомобилей ограничили из-за подъема воды в реках

"В Джидинском районе после выпадения обильных осадков произошло поднятие уровня воды на реках Джида, Алцак и Армак. Движение легкового транспорта в населенные пункты Нижний Торей, Алцак, и Армак ограничено, в связи с переливами воды через автомобильную дорогу на десяти участках слоем от 20 до 50 сантиметров, на местах выставлены посты ГИБДД. Дороги открыты для большегрузного автотранспорта", - говорится в сообщении.