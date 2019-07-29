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РИА Новости

Тренировки участниц учений АСЕАН пройдут в сентябре в Таиланде

Вчера, 07:01
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ХАБАРОВСК, 29 июл — РИА Новости. Совместная тренировка многонациональных пунктов управления с участием представителей Восточного военного округа пройдет в сентябре в Таиланде, она станет этапом подготовки к учениям стран АСЕАН в Китае в ноябре этого года, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
"В первой половине сентября на базе центра подготовки королевских ВМС Тайланда состоится совместная тренировка многонациональных пунктов управления с участием представителей ВВО. Тренировка будет проведена в рамках подготовки к практическому этапу антитеррористического учения стран АСЕАН и диалоговых партнеров, которое состоится в Китае", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на тренировке будут развернуты многонациональные пункты управления, пройдет обучение работе с системами управления подразделениями. Российские офицеры будут организовывать взаимодействие с представителями стран участниц.
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Сообщается, что в ноябре на практическом этапе учений на базе учебного центра национальной освободительной армии Китая (НОАК) в КНР подразделения специального назначения ВВО совместно с группами военнослужащих стран-участниц выполнят боевые стрельбы, вождение боевых машин. Планируется, что российские военнослужащие смогут опробовать вооружение и технику НОАК.
"На активной фазе учения состоятся совместные тренировки по десантированию с вертолетов и альпинисткой подготовке. Планируется отработать совместные действия тактических групп по освобождению "заложников" в административных зданиях, транспортных средствах, захваченных "террористами", проведение поиска и уничтожения условных взрывных устройств, ведение РХБ разведки в зданиях и на местности", - сообщает пресс-служба.
Уточняется, что от ВВО на учения отправят около 40 человек, это офицеры для работы на многонациональных пунктах управления и военнослужащие подразделений спецназа.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (The Association of Southeast Asian Nations, АСЕАН) образована 8 августа 1967 года в Бангкоке (Таиланд). Первоначально в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Позднее присоединились Бруней-Даруссалам (1984), Вьетнам (1995), Лаос и Мьянма (1997), Камбоджа (1999). Статус специального наблюдателя имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор. Партнерами по диалогу являются Китай, Индия, Япония, Пакистан, Россия, Республика Корея, Новая Зеландия, Монголия, Австралия, США, Турция и Канада.
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