В Индии родился ребенок-русалка

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В индийском округе Лакхимпур-Кхери, штат Уттар-Прадеш, родился ребенок с сиреномелией (синдром русалки). Об этом сообщает В индийском округе Лакхимпур-Кхери, штат Уттар-Прадеш, родился ребенок с сиреномелией (синдром русалки). Об этом сообщает The Times of India

По данным издания, роды в местной больнице прошли нормально, но у младенца оказались сросшиеся ноги.

Состояние новорожденного было тяжелым, врачи предложили перевезти младенца в окружную больницу, но не успели.

По словам медиков, ребенок был очень слабым и умер в течение часа после рождения, еще до того, как они смогли установить его пол.