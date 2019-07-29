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РИА Новости

В России ликвидировали более 13 тысяч гектар лесных пожаров за сутки

Вчера, 06:49
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Работники лесного хозяйства потушили 51 лесной пожар на площади свыше 13,4 тысячи гектара на территории РФ за прошедшие сутки, сообщает в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
Днем ранее Авиалесоохрана сообщила о ликвидации 49 лесных пожаров в России за сутки.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 28 июля, в России ликвидирован 51 лесной пожар на площади 13,4 тысячи гектара", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, на 0.00 29 июля на территории России действовали 110 лесных пожаров на площади 89,5 тысячи гектара.
Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Иркутской области - 50 пожаров на землях лесного фонда на площади почти 63 тысячи гектаров. За сутки их площадь также увеличилась почти на 500 гектаров.
Рэпер Василий Вакуленко (Баста)
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