В России ликвидировали более 13 тысяч гектар лесных пожаров за сутки

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Работники лесного хозяйства потушили 51 лесной пожар на площади свыше 13,4 тысячи гектара на территории РФ за прошедшие сутки, сообщает в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Днем ранее Авиалесоохрана сообщила о ликвидации 49 лесных пожаров в России за сутки.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 28 июля, в России ликвидирован 51 лесной пожар на площади 13,4 тысячи гектара", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на 0.00 29 июля на территории России действовали 110 лесных пожаров на площади 89,5 тысячи гектара.