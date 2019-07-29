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РИА Новости

В Приангарье запретили сжигать обломки пострадавших при паводке домов

Вчера, 06:10
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области после паводка. 23 июля 2019
Сотрудники МЧС РФ занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области после паводка. 23 июля 2019
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций о сжигании мусора и обломков домов, пострадавших в результате паводка в Приангарье, может нарушить законодательство об охране атмосферного воздуха, сообщает прокуратура Иркутской области.
В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера, особого уровня реагирования. В результате паводка и затопления ряда населенных пунктов образовалось скопление значительного количества отходов, включая крупногабаритные – разрушенные дома и постройки.
Для ликвидации последствий паводка областная правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поручила главам районов, попавших в зону подтопления, подобрать места для сжигания мусора.
Сотрудники МЧС РФ занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области после паводка. 23 июля 2019
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"Решения комиссии ... являются обязательными для исполнения всеми государственными органами, органами местного самоуправления, организациями. Вместе с тем, исполнение вышеназванного решения могло повлечь нарушения законодательства об отходах, охране атмосферного воздуха, права граждан на благоприятную окружающую среду. Заместителем прокурора области ... председатель правительства Иркутской области – председатель комиссии ... предостережен о недопустимости нарушений законов", - говорится в сообщении.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков - были подтоплены дома в Тулуне и Нижнеудинске.
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