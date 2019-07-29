Сильные дожди могут вызвать новые подтопления и сходы селей в Приангарье

КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Синоптики прогнозируют в течение понедельника сильные и продолжительные ливневые дожди в южных территориях Приангарья, где из-за обильных осадков начался подъем уровня воды в реках и эвакуировано более тысячи жителей, сообщает областной главк МЧС.

"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июля в южных районах ожидаются сильные, очень сильные, продолжительные сильные дожди, грозы, усиление северо-западного ветра до 13-18 м/с... В связи с тем, что на территории западных, южных и центральных районов Иркутской области прошли и продолжаются сильные, очень сильные продолжительные дожди, созданы условия для схода селей", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, повышение уровня воды на реке Оке в районе села Ухтуй поднялось до отметок 450-490 сантиметров при критической отметке 470 сантиметров, на реке Ие в районе города Тулуна - до отметок 670-770 сантиметров при критической отметке 700 сантиметров, на реке Уде в районе города Нижнеудинска до отметок 300-350 сантиметров при критической отметке 320 сантиметров, на реках южного Прибайкалья - Снежная, Утулик, Солзан, Хара-Мурин, Слюдянка - до отметок, близким к критическим.

Ранее сообщалось, что всего на 7.00 (2.00 мск) понедельника подтопленными остаются 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий, 147 жилых домов. Эвакуировано 1 тысяча 76 человек, из них 615 детей.