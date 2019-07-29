В Южно-Сахалинске шесть человек пострадали при пожаре в жилом доме

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Шесть человек пострадали при пожаре в частном одноэтажном жилом доме в сахалинском селе Дальнее, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

"Возгорание в частном одноэтажном жилом доме в селе Дальнее Южно-Сахалинского городского округа произошло в понедельник ночью. По сводкам, пострадали шесть человек", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации регионального главка МЧС, информация о пожаре поступила 02.09 понедельника (18.09 мск в воскресенье). Ликвидировали возгорание в 6.12 (22.12 мск в воскресенье). Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

"Огнем уничтожены дом, хозяйственная постройка и два автомобиля, пострадавшие госпитализированы в городскую и детскую больницы, остальные жильцы распределены в пункт временного размещения. Среди пострадавших - беременная женщина и двое детей", - рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска.

По словам собеседницы агентства, специалисты департамента социальной политики в течение дня окажут людям всю необходимую консультационную помощь и расскажут о возможных мерах финансовой поддержки.