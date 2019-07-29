ОП рассмотрит вопросы безопасности журналистов-расследователей и стрингеров

"Слушания (по поводу обеспечения безопасности стрингеров и непрофессиональных журналистов, работающих в горячих точках - ред.) обязательно состоятся. Другой вопрос, что пока не понятен срок, потому что хотелось бы туда тогда добавить и другие вопросы для обсуждения. В частности, про закон или какой-то нормативный акт, который регулировал бы журналистские расследования, давал дополнительные права, полномочия и защиту журналистам", - сказал Малькевич, отвечая на вопрос о реальности рассмотрения на полях ОП РФ вопроса защиты стрингеров в зонах боевых действий.