ОП рассмотрит вопросы безопасности журналистов-расследователей и стрингеров

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Общественная палата России готовится рассмотреть вопросы безопасности журналистов, которые проводят расследования, а также стрингеров, работающих в горячих точках, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"Слушания (по поводу обеспечения безопасности стрингеров и непрофессиональных журналистов, работающих в горячих точках - ред.) обязательно состоятся. Другой вопрос, что пока не понятен срок, потому что хотелось бы туда тогда добавить и другие вопросы для обсуждения. В частности, про закон или какой-то нормативный акт, который регулировал бы журналистские расследования, давал дополнительные права, полномочия и защиту журналистам", - сказал Малькевич, отвечая на вопрос о реальности рассмотрения на полях ОП РФ вопроса защиты стрингеров в зонах боевых действий.
Общественная палата, добавил он, принимает предложения и идеи, связанные с тем, какие профильные вопросы стоит добавить в повестку планируемых слушаний.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительных мерах по защите журналистов, работающих в горячих точках. Закон представляет собой поправки к действующему закону СМИ. Поправки обязывают работодателя заключать с работником договоры страхования, обеспечивать журналистов, работающих в горячих точках, средствами индивидуальной защиты, опознавательным знаком "Пресса" (Press) и международным удостоверением журналиста, а также проводить обучение сотрудников мерам безопасности.